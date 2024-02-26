Лавров заявил о неослабевающих усилиях Запада по сдерживанию России

Лавров: Запад не ослабляет усилия по системному сдерживанию России

Западные страны не ослабляют направленные на системное сдерживание России усилия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Сегодня, как мы можем ежедневно убеждаться, коллективный Запад не ослабляет усилия по системному сдерживанию России, и при этом страны Глобального Юга и Востока, которые представляют собой мировое большинство, не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и демонстрируют готовность к поступательному развитию сотрудничества с нами по самому широкому спектру направлений», — констатировал он.

Глава МИД отметил, что на Западе все же «сохраняются здоровые силы, которые готовы в своих практических действиях исходить из интересов развития отношений между всеми людьми», а не следовать курсу своих правительств.

По словам министра, Россия, в свою очередь, никогда не отворачивалась от Запада и всегда открыта к честному сотрудничеству.

Ранее Лавров провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Отмечается, что в ходе разговора глава российского внешнеполитического ведомства и бразильский лидер затронули тему украинского конфликта.