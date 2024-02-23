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16:36, 23 февраля 2024Мир

Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине

МИД: Лавров обсудил конфликт на Украине с президентом Бразилии Лула да Силвой

Фото: Ricardo Stuckert / Brazil Presidency / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой украинский конфликт. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Встреча состоялась 22 февраля. На ней бразильский лидер выразил мнение, что ситуацию на Украине необходимо урегулировать с учетом «законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности». Лула да Силва подчеркнул, что односторонние инициативы и ультиматумы бесперспективны.

Ранее Лавров посетил Венесуэлу, где передал лидеру страны Николасу Мадуро устное послание и наилучшие пожелания от российского президента Владимира Путина. Также глава дипломатического ведомства приезжал на Кубу, где встретился с коллегой Бруно Родригесом и президентом Мигелем Диас-Канелем.

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