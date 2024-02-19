Лавров прибыл с визитом на Кубу

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу, где у него запланированы встречи с кубинским коллегой Бруно Родригесом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно ранее, стороны обсудят «различные аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера», а также актуальные вопросы международной повестки.

Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля, в программе поездки также значатся Венесуэла и Бразилия, где Лавров примет участие во встрече глав МИД стран «Группы двадцати» (G20).