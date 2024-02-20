Лавров прибыл в Венесуэлу

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости.

У главы российского МИД запланированы переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, венесуэльским коллегой Иваном Хилем, а также исполнительным вице-президентом Делси Родригес. Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20).

До этого Сергей Лавров посетил Кубу, где встретился с главой МИД Бруно Родригесом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем.