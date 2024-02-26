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15:07, 26 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко удивился явке на выборах в парламент

Лукашенко назвал неожиданно высокой явку на выборах в парламент

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился неожиданно высокой явке на выборах в парламент республики. Его заявление передает агентство БелТА.

«Я не ожидал даже, что у нас будет такая явка на выборах. У нас никогда не было в местные советы, в парламентские выборы такой явки», — сказал он.

Одной из причин такого результата президент назвал неуклюжие телодвижения «беглых» оппозиционеров. «Самое главное, люди поняли нынешний момент, правильно воспринимают, характеризуют его», — отметил Лукашенко.

Глава государства рассказал, что в ходе кампании впервые одновременно избиралась вся вертикаль представительных органов власти, начиная от сельских советов до депутатов парламента. «Мне предварительно доложили об итогах. Прошло очень хорошо», — заключил белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах белорусских патриотических сил. Он подчеркнул, что результаты свидетельствуют о поддержке курса на гармоничное социально-экономическое развитие и поддержание стабильности в республике.

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