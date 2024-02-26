Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил

Путин поздравил Белоруссию с победой патриотических сил на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с победой патриотических сил на выборах и пожелал успехов в государственной деятельности. Текст поздравления опубликован пресс-службой Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на (...) развитие Белорусси», — говорится в документе.