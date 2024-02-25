В Белоруссии подвели итоги выборов

ЦИК: нижнюю палату парламента Белоруссии избрали в полном составе

Нижнюю палату парламента Белоруссии избрали в полном составе. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко, передает ТАСС.

На специальной пресс-конференции глава ЦИК зачитал имена и фамилии кандидатов, победидивших в 110 избирательных округах.

Он также сообщил, что по предварительным результатам выборов сформированы все 1 284 местных совета депутатов.

25 февраля в Белоруссии прошел первый в истории страны Единый день голосования. С критикой голосования выступили в Госдепе США, где назвали выборы фиктивными. «Выборы прошли в атмосфере страха, в которой ни один избирательный процесс нельзя назвать демократическим», — говорится в заявлении американского ведомства.

В свою очередь Карпенко посоветовал США заняться собственными проблемами и перестать «примерять на себя роль мирового смотрящего».