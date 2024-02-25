В Белоруссии отреагировали на обвинения США в фиктивности выборов
ЦИК Белоруссии посоветовал США заняться своими проблемами из-за слов о выборах
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко посоветовал властям США сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. Таким образом он прокомментировал обвинения американской стороны в фиктивности белорусских выборов, прошедших 25 февраля, передает РИА Новости.
По мнению Карпенко, Вашингтону пора перестать «примерять на себя роль мирового смотрящего». Он добавил, что выборы в США также вызывают вопросы.