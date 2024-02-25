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22:23, 25 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии отреагировали на обвинения США в фиктивности выборов

ЦИК Белоруссии посоветовал США заняться своими проблемами из-за слов о выборах

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко посоветовал властям США сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. Таким образом он прокомментировал обвинения американской стороны в фиктивности белорусских выборов, прошедших 25 февраля, передает РИА Новости.

По мнению Карпенко, Вашингтону пора перестать «примерять на себя роль мирового смотрящего». Он добавил, что выборы в США также вызывают вопросы.

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      Марина Совина
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