В Белоруссии отреагировали на обвинения США в фиктивности выборов

ЦИК Белоруссии посоветовал США заняться своими проблемами из-за слов о выборах

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко посоветовал властям США сосредоточиться на решении внутренних проблем своей страны. Таким образом он прокомментировал обвинения американской стороны в фиктивности белорусских выборов, прошедших 25 февраля, передает РИА Новости.

По мнению Карпенко, Вашингтону пора перестать «примерять на себя роль мирового смотрящего». Он добавил, что выборы в США также вызывают вопросы.