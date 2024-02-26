МИД КНР прокомментировал слова о готовности Украины воевать с Китаем

Представитель МИД КНР Мао Нин: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность

Блоковая конфронтация не обеспечит безопасность в мире, о чем свидетельствует конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о готовности воевать с Китаем, передает РИА Новости.

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — отметила дипломат.

Мао Нин также подчеркнула, что Китай нацелен на конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и будет содействовать его завершению.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинцы в будущем готовы воевать с Ираном, Китаем и КНДР — лишь бы на стороне США.