МИД КНР прокомментировал слова о готовности Украины воевать с Китаем
Представитель МИД КНР Мао Нин: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность
Блоковая конфронтация не обеспечит безопасность в мире, о чем свидетельствует конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о готовности воевать с Китаем, передает РИА Новости.
«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — отметила дипломат.
Мао Нин также подчеркнула, что Китай нацелен на конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса и будет содействовать его завершению.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинцы в будущем готовы воевать с Ираном, Китаем и КНДР — лишь бы на стороне США.