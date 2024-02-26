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15:41, 26 февраля 2024Бывший СССР

Министр обороны Эстонии предложил отдать Киеву весь запас вооружения Европы

Глава МО Эстонии Певкур призвал отдать Киеву весь запас боеприпасов Европы
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главным приоритетом политики европейской безопасности должна стать новая программа: изъять весь запас амуниции и боеприпасов в Европе и отдать на вооружение Киеву. Такой план в телефонном интервью с The Guardian предложил глава Минобороны (МО) Эстонии Ханно Певкур.

«Главным приоритетом является принятие решений об изъятии всего, что можно, из запасов каждого, особенно боеприпасов, для отправки на Украину», — передаются в публикации слова министра.

Во время беседы Певкур также обсудил вопрос президентских выборов в США. По его словам, американская внешняя политика в случае победы Дональда Трампа не изменится, потому что Европа — слишком важный союзник для Вашингтона, а Украина остается зоной критической обеспокоенности НАТО.

Ранее о готовности Европы идти на крайние меры ради поддержки Киева рассказали в США. В качестве примера журналисты Military Watch Magazine привели Данию, которая передала Украине все запасы артиллерийских снарядов, а сама осталась без боеприпасов.

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      Глеб Палехов
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