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15:21, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о крайних мерах ради помощи Украине

MWM: страны Европы готовы идти на крайние меры, чтобы поддержать Украину

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Западе заявили о готовности идти на крайние меры ради того, чтобы оказать военную поддержку Украине. Такое мнение выразило издание Military Watch Magazine (MWM)

«Страны Европы демонстрируют готовность принимать крайние меры для поддержания боеспособности Украины», — говорится в публикации.

В качестве примера в материале привели Данию. В статье отмечается, что страна передала Киеву все свои запасы артиллерийских снарядов и при этом сама осталась без этого ресурса.

Ранее сообщалось, что Дания анонсировала новый пакет военной помощи Киеву в 1,7 миллиарда датских крон (22,8 миллиарда рублей). Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что среди прочих ресурсов на Украину поставят 15 тысяч артиллерийских снарядов, а также беспилотники и средства противовоздушной обороны.

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      Мария Большакова
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