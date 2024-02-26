Мизулина заявила об отсутствии ограничений для возвращения Моргенштерна в РФ

Мизулина заявила, что у рэпера Моргенштерна нет ограничений для возвращения в РФ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о том, что у рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) нет ограничений на возвращение в Российскую Федерацию. Об этом она сообщила во время встречи со студентами, видео с которой опубликовала в своем Telegram-канале.

Общественница добавила, что его статус иностранного агента не влияет на возможность въезда в страну.

«Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — подчеркнула глава ЛБИ.

Ранее суд признал законным штраф, назначенный исполнителю Моргенштерну за нарушение порядка деятельности иноагента.