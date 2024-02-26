Москвичам пообещали дожди

Синоптик предсказал дождь в столице 27 февраля

Снегопады в столице в преддверии весны сменят кратковременные дожди. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Небольшие осадки возможны во вторник, 27 февраля. В среду, 28 февраля, осадков не ожидается, в четверг, 29 февраля, могут снова пройти небольшие осадки, в том числе в виде дождя. Замерзающий дождь также возможен ночью в северных и северо-западных районах столицы. С пятницы, 1 марта, по воскресенье, 3 марта, осадков не ожидается.

Умеренные снегопады возможны с 7 по 12 марта. По его словам, снежный покров в столице полностью сойдет только к 8–12 апреля.

Днем до среды, 28 февраля, температура будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов, а после — от 0 до плюс 5 градусов. В отдельных районах при этом может холодать до минус одного градуса, по ночам же температура может опускаться до минус 1–6 градусов. С 8 по 13 марта не исключено похолодание до минус 8–12 градусов, предупредил синоптик. Несмотря на это, погода в Москве будет превышать температурную норму примерно на 3–5 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую и ясную неделю с легким морозом по ночам в Москве.