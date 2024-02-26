Москвичам спрогнозировали погоду в последнюю неделю февраля

Синоптик Вильфанд: москвичей ожидает теплая неделя с легкими морозцами по ночам

Москвичей ждет теплая и ясная неделя с легким морозцем по ночам. О погоде в последнюю неделю февраля жителям столицы в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, днем столбики термометров поднимутся до плюс 1 — плюс 3 градусов. Ночами на вторник и среду похолодает до минус 4 — минус 6 градусов. По области в ночное время суток температура достигнет минус 9 градусов.

В первой половине недели осадки маловероятны. А с четверга в некоторых районы Москвы ожидаются осадки в виде слабого дождя и мокрого снега.

Ранее метеорологи предупреждали москвичей о гололеде из-за колебания температур около нуля. Днем воздух прогреется даже больше, чем привыкли местные жители: в первые дни марта температура окажется на 3–4 градуса выше климатической нормы. Однако сугробы, изо дня в день ставившие рекорды в столице, растают не раньше апреля.