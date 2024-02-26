Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:30, 26 февраля 2024Среда обитания

Москвичам спрогнозировали погоду в последнюю неделю февраля

Синоптик Вильфанд: москвичей ожидает теплая неделя с легкими морозцами по ночам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичей ждет теплая и ясная неделя с легким морозцем по ночам. О погоде в последнюю неделю февраля жителям столицы в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, днем столбики термометров поднимутся до плюс 1 — плюс 3 градусов. Ночами на вторник и среду похолодает до минус 4 — минус 6 градусов. По области в ночное время суток температура достигнет минус 9 градусов.

В первой половине недели осадки маловероятны. А с четверга в некоторых районы Москвы ожидаются осадки в виде слабого дождя и мокрого снега.

Ранее метеорологи предупреждали москвичей о гололеде из-за колебания температур около нуля. Днем воздух прогреется даже больше, чем привыкли местные жители: в первые дни марта температура окажется на 3–4 градуса выше климатической нормы. Однако сугробы, изо дня в день ставившие рекорды в столице, растают не раньше апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

      Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

      Популярный комик назвал лучший город мира

      Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

      Московский пенсионер повис на окне 12-го этаж и был спасен

      Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг свой отъезд из страны

      Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков задумали упростить

      В Польше признали неспособность Запада настроить мир против России

      Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше