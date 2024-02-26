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09:22, 26 февраля 2024Среда обитания

Предсказан срок таяния снега в Москве

Синоптик Позднякова: сугробы в Москве не растают в марте

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сугробы в Москве и области не растают в марте, в лучшем случае это произойдет в начале апреля. Срок таяния снега в столичном регионе предсказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru.

Синоптик отметила, что высота сугробов сейчас достигает 62 сантиметров — это в два раза выше нормы. По словам Поздняковой, за последние 70 лет было всего два случая, когда 26 февраля снега было больше — в 1985 и 2010 годах.

«Сугробы за ближайшую неделю чуть-чуть уменьшатся. В основном не за счет таяния (тепло пока не такое мощное), а за счет испарения, так как погода будет ветреная. Дождей не ждем — а они могли бы быстрее всего расправиться со снегом», — рассказала метеоролог и добавила, что сильных снегопадов в столице тоже ждать не стоит, поэтому сугробы уже не увеличатся.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду до начала марта. Синоптик Анатолий Цыганков пояснил, что это обусловлено мощным циклоном, в теплом секторе которого регион находится третий день и будет оставаться до 1 марта.

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      Нина Ташевская
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