Москвичей предупредили о гололеде и ледяном дожде

МЧС: гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера 25 февраля

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве с вечера 25 февраля до утра 26 февраля. Об этом жителей столицы предупредили в главном управлении МЧС России.

Опасные явления начнутся около 18:00 в воскресенье и продлятся до 09:00 понедельника, уточнили спасатели. В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения, избегать внезапных маневров, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам же посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на фоне гололедицы и сильных порывов ветра. Его скорость достигает 15 метров в секунду.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду до начала марта. По словам синоптика Анатолия Цыганкова, это связано с мощным циклоном, в теплом секторе которого регион находится третий день и будет оставаться до 1 марта.