Московские сугробы побили столетний рекорд

Снежный покров в Москве побил суточный рекорд за последние 122 года

Московские сугробы побили столетний суточный рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

По данным метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова в столице составила 63 сантиметра. Этот показатель оказался максимальным для 23 февраля за последние 122 года. «Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля — 60 сантиметров — была в 1902 году и в 1970 году», — отметила Котилевская.

Сугробы в Москве обновляют рекорды на протяжении всей зимы. Ранее стало известно, что высота снежного покрова 20 февраля оказалась максимальной за последние 30 лет, составив 64 сантиметра. Рекорды также были обновлены 18 и 19 февраля — в эти дни высота покрова составляла 67 и 66 сантиметров.