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13:36, 23 февраля 2024Среда обитания

Московские сугробы побили столетний рекорд

Снежный покров в Москве побил суточный рекорд за последние 122 года

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Московские сугробы побили столетний суточный рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

По данным метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова в столице составила 63 сантиметра. Этот показатель оказался максимальным для 23 февраля за последние 122 года. «Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля — 60 сантиметров — была в 1902 году и в 1970 году», — отметила Котилевская.

Сугробы в Москве обновляют рекорды на протяжении всей зимы. Ранее стало известно, что высота снежного покрова 20 февраля оказалась максимальной за последние 30 лет, составив 64 сантиметра. Рекорды также были обновлены 18 и 19 февраля — в эти дни высота покрова составляла 67 и 66 сантиметров.

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      Александра Качан
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