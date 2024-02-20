Московские сугробы поставили очередной рекорд

«Фобос»: Москва обновила 30-летний рекорд по высоте сугробов

Москва поставила очередной рекорд по высоте снежного покрова. Небывалые сугробы стоят в столице уже третий день, передает центр погоды «Фобос».

На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 64 сантиметра. Несмотря на то что за день сугробы потеряли около двух сантиметров снега, они сумели побить рекорд 30-летней давности. Февральские сугробы 1994 года, по данным метеостанции, достигали в высоту 63 сантиметров.

В области, как отмечается, высота снежного покрова варьируется от 51 сантиметра в Серпухове до 66 сантиметров в Павловском Посаде.

По подсчетам столичных синоптиков, Москва третий день подряд обновляет снежные рекорды. 18 и 19 февраля были побиты рекорды 1966 года — тогда под конец февраля сугробы выросли до 66-67 сантиметров.

К середине недели холода отступят и рекордные сугробы сменятся лужами. К выходным москвичам обещают дождь и оттепельную температуру.