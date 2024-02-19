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14:17, 19 февраля 2024Среда обитания

Погода 23 февраля порадует москвичей теплом

Синоптик Шувалов: к 23 февраля температура в Москве станет оттепельной

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

К Дню защитника Отечества погода порадует москвичей теплом. Свой прогноз на 23 февраля «Известиям» огласил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Неделя начнется с десятиградусных морозов. Однако в среду, 21 февраля, столбики термометров поднимутся до минус 2-4 градусов. Рекордные сугробы сменятся лужами. В четверг и пятницу в столицу придут оттепель и мокрый снег.

В субботу москвичей ждет дождь, температура будет держаться на уровне плюс 2-3 градусов. Воскресенье выдастся таким же теплым, но уже с меньшим количеством осадков, добавил Шувалов.

Ранее метеорологи пообещали, что к концу февраля столичные жители услышат «первые звоночки» весны. Оттепельная погода в Москве будет держаться все дольше и дольше. Снегопадов в городе на предстоящей неделе не прогнозируется, утверждают синоптики. В столице будет превалировать жаркий средиземноморский воздух.

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      Виктория Клабукова
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