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13:33, 26 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали теплое начало весны

Синоптик Вильфанд: в начале марта температура окажется на 3–4 градуса выше нормы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В первые дни марта в Москве температура окажется на 3–4 градуса выше нормы. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на четверг, 29 февраля, в Москве прогнозируется минус 4–2 градуса, днем — плюс 1–3 градуса. В пятницу, 1 марта, а также в выходные, 2 и 3 марта, ожидается от минус пяти до минус одного градуса по ночам и плюс 1–3 градуса днем. «Можно назвать это предчувствием весны, но, поскольку высота снега большая, весна воспринимается с трудом», — сказал синоптик.

Он добавил, что снег, высота которого в настоящее время является экстремальной, будет отражать тепло, а солнце будет проглядывать в течение всей недели. Однако это не означает, что в марте не будет 10-градусных морозов. При этом резкого понижения температуры не предвидится даже в начале следующей недели.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова завила, что столичные сугробы в лучшем случае растают в начале апреля.

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      Мария Черкасова
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