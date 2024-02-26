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10:21, 26 февраля 2024Ценности

Муж Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей

Фото: @realmoneyken

Муж рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, показал ее естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) продемонстрировал кадр, где позировал рядом с женой на фоне деревянных ворот, украшенных сердцами. Так, его возлюбленная предстала на снимке в клетчатой рубашке и с небрежной укладкой.

При этом видно, что 23-летняя исполнительница отказалась от макияжа. Кроме того, у звезды на лице отсутствовали брови, а губы она вытянула вперед.

В январе Moneyken снял Инстасамку обнаженной и показал видео фанатам. Он запечатлел, как его возлюбленная раздевается догола, стоя за прозрачной дверью спиной к камере.

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      Карина Черных
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