Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:45, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Мясников призвал россиян проверить себя на алкоголизм

Врач Мясников заявил о четырех вопросах медиков, помогающих выявить алкоголизм

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», как самостоятельно определить алкоголизм. Выпуск, в котором доктор описал этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, врачи общей практики задают четыре вопроса, чтобы выявить недуг. «Первое: посещала ли вас когда-нибудь самого мысль, что пора завязать? Второе: опохмелялись ли вы когда-либо? Третье: было ли у вас чувство вины, что вы пили? Четвертое: говорил ли вам кто-нибудь из друзей или родственников, что пора завязывать?» — перечислил их медик.

Доктор предупредил, что в случае, если на все перечисленные вопросы человек дал положительный ответ, то у него есть алкогольная зависимость. «Каждый себя проверьте», — призвал Мясников россиян.

Ранее врач прокомментировал мнение о том, что через сиденье унитаза можно заразиться венерическим заболеванием. Он заявил, что таким путем получить болезнь невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

      Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

      Популярный комик назвал лучший город мира

      Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

      Московский пенсионер повис на окне 12-го этаж и был спасен

      Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг свой отъезд из страны

      Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков задумали упростить

      В Польше признали неспособность Запада настроить мир против России

      Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше