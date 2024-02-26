Мясников призвал россиян проверить себя на алкоголизм

Врач Мясников заявил о четырех вопросах медиков, помогающих выявить алкоголизм

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», как самостоятельно определить алкоголизм. Выпуск, в котором доктор описал этот способ, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, врачи общей практики задают четыре вопроса, чтобы выявить недуг. «Первое: посещала ли вас когда-нибудь самого мысль, что пора завязать? Второе: опохмелялись ли вы когда-либо? Третье: было ли у вас чувство вины, что вы пили? Четвертое: говорил ли вам кто-нибудь из друзей или родственников, что пора завязывать?» — перечислил их медик.

Доктор предупредил, что в случае, если на все перечисленные вопросы человек дал положительный ответ, то у него есть алкогольная зависимость. «Каждый себя проверьте», — призвал Мясников россиян.

Ранее врач прокомментировал мнение о том, что через сиденье унитаза можно заразиться венерическим заболеванием. Он заявил, что таким путем получить болезнь невозможно.