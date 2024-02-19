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08:00, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач оценил возможность подхватить болезнь через сиденье унитаза

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» прокомментировал мнение, что при походе в туалет можно заразиться венерическим заболеванием. Выпуск, в котором доктор оценил возможность подхватить такую инфекцию, доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике программы «Вопросы от доктора» Мясников спросил одну из гостей студии, можно ли заразиться венерическим заболеванием через сиденье унитаза. Участница передачи ответила утвердительно.

«Да нет, отмазка это. Ты как там ни трись, все равно ничего не получишь», — развеял популярный миф врач.

Ранее Мясников опроверг распространенное суждение о головной боли. Он назвал ошибочным представление, что это недомогание может вызывать употребление сосисок. Врач отметил, что голова может болеть из-за спиртных напитков.

До этого врач развеял популярное представление о диабете второго типа. Мясников подчеркнул, что болезнь может развиться не только при избыточном, но и при нормальном весе.

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      Мария Большакова
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