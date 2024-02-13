Доктор Мясников развеял распространенный миф о головной боли

Мясников назвал мифом мнение, что употребление сосисок вызывает головную боль

Известный врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что голова не может болеть от употребления сосисок. Выпуск передачи, в котором доктор развеял распространенный миф о головной боли, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист назвал заблуждением суждение о том, что употребление сосисок может вызывать головную боль. «Тут меня спросил редактор: "Доктор, я прочитал про сосисочную головную боль". Якобы ты ешь сосиску, и у тебя болит голова. Сейчас посмотрим — не болит», — пошутил врач, откусив сосиску в студии передачи.

При этом Мясников отметил, что голова может болеть от спиртных напитков. «От продуктов действительно может болеть голова. [Эти] продукты называются пиво, вино и водка», — добавил он.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал необычный способ избавиться от головной боли. Он посоветовал россиянам употреблять корень имбиря. По его словам, чайная ложка порошка из этого продукта может заменить обезболивающее средство.

До этого главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кардиолог Елена Коршун заявили, что неочевидной причиной головной боли может быть повышенный уровень холестерина.