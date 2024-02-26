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15:00, 26 февраля 2024Экономика

На переобучение россиян выделили миллиарды рублей

Мишустин: на переобучение россиян в 2024 году выделили 6 миллиардов рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В 2024 году на бесплатное переобучение и дополнительное образование россиян выделено более шести миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин, его слова приводит «Интерфакс».

Речь идет о финансировании федерального проекта «Содействие занятости». По словам премьер-министра, государство должно помогать гражданам стать конкурентными на рынке труда, осваивая новые компетенции. «За прошлый год таким образом обучилось свыше 150 тысяч человек, в текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше шести миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

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По его словам, решение властей должно помочь с кадрами в российских регионах, в том числе за счет учета запросов самих предприятий. «А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе», — отметил премьер.

Он уточнил, что власти расширили круг возможных участников программы. Теперь бесплатно учиться смогут россияне, обратившиеся для поиска работы в службы занятости, инвалиды и опекуны в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, добавил глава кабмина.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года спрос на курсы по обучению с нуля и профессиональной переподготовке в сфере красоты и здоровья на «Авито Услугах» вырос на 82 процента. Самыми востребованными направлениями для обучения стали наращивание ресниц — спрос вырос на 183 процента, парикмахерское дело (плюс 148 процентов), работа мастера по бровям (плюс 120 процентов), а также косметология (плюс 108 процентов).

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