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15:02, 26 февраля 2024Путешествия

На российскую авиакомпанию завели дело из-за нарушения прав пассажиров

На «Уральские авиалинии» завели административное дело за нарушения прав клиентов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Свердловская транспортная прокуратура завела административное дело на авиакомпанию «Уральские авиалинии» за-за нарушения прав пассажиров. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Уточняется, что прокуроры отреагировали на жалобы клиентов российского перевозчика. Одного из них 8 января не пустили на рейс из Новосибирска в Москву: авиакомпания заменила самолет, и мест не хватило.

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Другой россиянин лишился полета в бизнес-классе на рейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург 30 декабря 2023 года. «Перевозчик в одностороннем порядке изменил класс обслуживания, не предоставив комфортное место», — сказано в публикации.

В результате правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг ненадлежащего качества»). Кроме того, прокуроры вынесли представление генеральному директору «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову.

Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту самолета S7 Airlines, который летел из Москвы в Якутию. Известно, что в салоне было душно и чувствовался запах перегара.

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      Мария Борисова
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