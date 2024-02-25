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17:22, 25 февраля 2024Путешествия

Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту летевшего в Якутск самолета

Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту летевшего из Москвы в Якутск самолета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту самолета российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом пишет KP.RU.

Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, летевшем из Москвы в Якутск, в субботу вечером, 24 февраля. Практически сразу после вылета на плохое самочувствие пожаловалась одна из пассажирок. На борту оказались два врача УЗИ якутского научно-практического центра «Фтизиатрия», которые вместе с членами экипажа привели ее в чувство.

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Спустя некоторое время медицинская помощь потребовалась еще четырем пассажирам. У одного из мужчин случился гипертонический криз, а у женщины возникла сердечная недостаточность из-за злоупотребления назальным спреем.

По данным источника, в самолете было душно и чувствовался запах перегара. «Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому, — сообщила медик. — Смогли отдохнуть уже почти к концу полета, когда лететь оставалось около часа».

После посадки в Якутске некоторых пассажиров госпитализировали в больницу.

Ранее в феврале летевший из Сочи в Кемерово самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Находясь над территорией Казахстана, командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решил экстренно следовать в ближайший аэропорт.

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      Фариза Бацазова
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