Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту летевшего в Якутск самолета

Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту летевшего из Москвы в Якутск самолета

Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту самолета российской авиакомпании S7 Airlines. Об этом пишет KP.RU.

Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, летевшем из Москвы в Якутск, в субботу вечером, 24 февраля. Практически сразу после вылета на плохое самочувствие пожаловалась одна из пассажирок. На борту оказались два врача УЗИ якутского научно-практического центра «Фтизиатрия», которые вместе с членами экипажа привели ее в чувство.

Спустя некоторое время медицинская помощь потребовалась еще четырем пассажирам. У одного из мужчин случился гипертонический криз, а у женщины возникла сердечная недостаточность из-за злоупотребления назальным спреем.

По данным источника, в самолете было душно и чувствовался запах перегара. «Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому, — сообщила медик. — Смогли отдохнуть уже почти к концу полета, когда лететь оставалось около часа».

После посадки в Якутске некоторых пассажиров госпитализировали в больницу.

Ранее в феврале летевший из Сочи в Кемерово самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Находясь над территорией Казахстана, командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решил экстренно следовать в ближайший аэропорт.