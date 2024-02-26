В России объяснили отказ Дании от расследования взрывов на «Северных потоках»

Депутат Чепа допустил восстановление работы «Северных потоков»

Отказ Дании от расследования взрывов на «Северных потоках» объясняется незаинтересованностью в правдивых результатах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также не исключил возможности восстановления работы газопроводов в будущем.

«Они не заинтересованы в результатах, нет установки на проведение честного расследования, нас к нему не допускают. Они отказались, потому что не хотят в ущерб своим интересам расследовать этот очевидный террористический государственный акт», — уверен политик.

Он также добавил, что в случае наличия соответствующей политической воли возможно восстановление работы газопроводов.

«Конечно, точно сказать могут только специалисты, но ничего невозможного нет, думаю, варианты будут. Также полагаю, что, помимо желания, у западных стран будет острая необходимость восстановить поставку газа из России», — заключил Чепа.

Ранее полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам правоохранителей, основания для продолжения расследования отсутствуют.