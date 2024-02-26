На Украине назвали главную задачу нового главнокомандующего ВСУ

Советник главы ОП Украины Подоляк: задача Сырского — проверить боеготовность ВСУ

Главная задача нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского — проверить боеготовность украинской армии и провести ее ревизию. Об этом в беседе с испанскими журналистами рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, передает «Российская газета».

«[Задача] заключается в проведении ревизии с целью выяснения, где находятся военнослужащие, готовы ли они к бою, и после данной проверки штаб решит, сколько людей требуется на фронте», — сообщил советник главы ОП.

Он отметил, что из почти 900 тысяч личного состава ВСУ, непосредственно в зоне боевого соприкосновения находится только 270 тысяч солдат, и их число должно быть увеличено.

В ходе интервью Подоляк также рассказал о существовавшем у пилота-перебежчика Максима Кузьминова плане защиты в Испании. По его словам, власти королевства должны провести расследование, что произошло с летчиком на самом деле.