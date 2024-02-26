На Украине рассказали о плане защиты перебежчика Кузьминова

Советник ОП Украины Подоляк: Кузьминов имел в Испании «план защиты»

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов имел план защиты в Испании, теперь власти королевства должны провести расследование, что произошло с летчиком на самом деле. Об этом в беседе с испанскими журналистами сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

«Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит это, Испания должна провести расследование того, что случилось с ним», — заявил советник ОП Украины.