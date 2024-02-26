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08:27, 26 февраля 2024Россия

Отец Кузьминова рассказал о большей жалости к сослуживцам перебежчика

Отец летчика Кузьминова заявил, что ему больше жаль экипаж Ми-8, чем сына
Максим Кузьминов

Максим Кузьминов. Фото: Vladyslav Musiienko / AP

Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова признался, что ему больше жалко экипаж Ми-8, чем своего сына. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Как Иуда поступил. Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель», — сказал мужчина. При этом он рассказал, что ему жаль сына как человека, «променявшего жизни товарищей на мелочь». «Они, наверное, видели в нем настоящего брата, и вот это предательство...» — добавил Кузьминов-старший.

Кузьминов угнал вертолет Минобороны в августе 2023 года. Вместе с ним на борту находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые ничего не знали о намерениях летчика. По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться, так как Кирьянов и Турсунов оказали сопротивление.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко высказался о Кузьминове. «Собаке — собачья смерть», — сказал он. Политик отказался что-либо добавить к этому, заявив, что сказал «все что хотел».

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      Марина Совина
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