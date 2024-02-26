Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 26 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оценили количество неучтенного оружия на руках у населения

МВД Украины: на руках у украинцев находятся до 5 млн единиц неучтенного оружия

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

На руках у населения Украины находятся от одного до пяти миллионов единиц неучтенного оружия. Об этом министр внутренних дел республики Игорь Клименко сообщил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Глава МВД уточнил, что речь идет об оружии, розданном украинцам после февраля 2022 года и привезенном ими из зоны боевых действий. Клименко добавил, что на данный момент готовится законопроект, который обяжет население сдать или легализовать находящееся у них на руках вооружение по истечении 90 дней с окончания военного положения.

Министр также отметил, что в последнее время на Украине растет число связанных с оружием преступлений. При этом он ожидает, что в будущем их будет еще больше.

Ранее Клименко заявлял, что с 2022 года ни одна единица оружия не покидала территорию Украины нелегально.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Найден уничтоживший танк Abrams в зоне СВО российский боец

      Мошенник в Москве подарил пенсионерке букет и лишил ее почти 2 миллионов рублей

      В Молдавии сообщили о росте нелегальной миграции с Украины

      «Роскосмос» рассказал об испытаниях «Ангары-А5»

      В российском городе отметили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги

      В России предупредили о рисках отправки военных НАТО на Украину

      Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

      Президент Украины Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников

      Путин расширил Южный военный округ

      Силовики задержали российского миллиардера Юрия Антипова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше