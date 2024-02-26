На Украине оценили количество неучтенного оружия на руках у населения

МВД Украины: на руках у украинцев находятся до 5 млн единиц неучтенного оружия

На руках у населения Украины находятся от одного до пяти миллионов единиц неучтенного оружия. Об этом министр внутренних дел республики Игорь Клименко сообщил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Глава МВД уточнил, что речь идет об оружии, розданном украинцам после февраля 2022 года и привезенном ими из зоны боевых действий. Клименко добавил, что на данный момент готовится законопроект, который обяжет население сдать или легализовать находящееся у них на руках вооружение по истечении 90 дней с окончания военного положения.

Министр также отметил, что в последнее время на Украине растет число связанных с оружием преступлений. При этом он ожидает, что в будущем их будет еще больше.

Ранее Клименко заявлял, что с 2022 года ни одна единица оружия не покидала территорию Украины нелегально.