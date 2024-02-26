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20:42, 26 февраля 2024Силовые структуры

Напавшего на полицейского около бара в Москве россиянина арестовали

В Москве суд арестовал мужчину, напавшего на полицейского у бара «Руки Вверх»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Зеленоградский районный суд Москвы арестовал Альвира Шайхутдинова, который напал на полицейского около бара «Руки Вверх». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фигуранта обвинили в преступлении по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он пробудет под стражей два месяца, до 24 апреля.

По данным «Инфопортала Зеленограда», инцидент произошел 23 февраля. Шайхутдинов устроил в баре дебош, и персонал вызвал полицию. Когда правоохранители приехали на место, мужчина бросился на одного из них и повалил на землю. Коллеги потерпевшего задержали Шайхутдинова.

Ранее сообщалось, что в Туле возбудили дело в отношении мужчины, выстрелившего в лицо силовику.

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      Илона Палей
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