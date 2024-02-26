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16:49, 26 февраля 2024Россия

В Москве начали готовиться к похоронам Навального

Baza: Навального могут похоронить на Борисовском кладбище Москвы 29 февраля

Фото: Nicholas Muller / Globallookpress.com

В Москве начали готовиться к похоронам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), его могут похоронить на Борисовском кладбище столицы 29 февраля. Возможные место и дата похорон стали известны изданию Baza.

Telegram-канал Shot добавляет, что Навального также могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.

Опубликовано видео, снятое, предположительно, в ночь на 25 февраля. На нем видно, как трактор чистит снег на парковке у Борисовского кладбища. Также сообщается, что территория была очищена от машин и ее патрулировала полиция. Это может быть связано с подготовкой к похоронам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к вопросу выдачи тела Алексея Навального его родным и не мог оказывать давления в этой ситуации.

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