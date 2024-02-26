В Кремле ответили на вопрос о ситуации с телом Навального

Песков: Кремль не мог оказывать давления в ситуации с телом Навального

Кремль не имеет никакого отношения к вопросу выдачи тела отбывавшего срок в ИК-3 Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и не мог оказывать давления в этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о ситуации с телом Навального, Песков подчеркнул, что подобные вопросы в принципе не входят в компетенцию Кремля. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Владимир Путин в принципе не может реагировать на аналогичные ситуации.

Ранее сообщалось, что Людмила Навальная обратилась в суд Салехарда с жалобой на незаконные действия. Ее рассмотрение пройдет 4 марта.

Согласно заявлению УФСИН, 16 февраля, после прогулки Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.