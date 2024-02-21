Мать Навального обратилась в суд с жалобой на незаконные действия

Мать Навального обратилась в суд Салехарда с жалобой на незаконные действия

Мать Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Людмила обратилась в суд Салехарда с жалобой на незаконные действия. Об этом сообщает ТАСС.

В суде рассказали, что рассмотрение жалобы пройдет в закрытом режиме 4 марта.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. В память о нем россияне стали возлагать цветы около памятников. Некоторых из них начали задерживать. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о задержаниях при возложении цветов.

