В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального родственникам

Песков: Кремль не ответственен за передачу тела Навального родственникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за передачу тела Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) родственникам. Его ответ на вопрос журналистов опубликовало ТАСС.

Он подчеркнул, что «Кремль не занимается этим делом».

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле считают хамскими заявления Запада о смерти Навального. Он добавил, что подобные выпады не могут принести вреда главе государства Владимиру Путину.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание.