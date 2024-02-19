В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального родственникам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не несет ответственности за передачу тела Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) родственникам. Его ответ на вопрос журналистов опубликовало ТАСС.
Он подчеркнул, что «Кремль не занимается этим делом».
Кроме того, Песков отметил, что в Кремле считают хамскими заявления Запада о смерти Навального. Он добавил, что подобные выпады не могут принести вреда главе государства Владимиру Путину.
Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание.