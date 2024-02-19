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12:50, 19 февраля 2024Россия

В Кремле высказались о расследовании смерти Навального

Песков: по расследованию смерти Навального выполняются все необходимые действия

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Расследование смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) ведется, выполняются все необходимые действия, предусмотренные российским законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отдельно подчеркнул, что о результатах расследования пока не известно, так как следственные действия еще ведутся.

Ранее смерть Алексея Навального подтвердил его отец Анатолий. По словам мужчины, пока неизвестно, где и кода пройдут похороны.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что Навальному, отбывавшему наказание в колонии «Полярный волк» на Ямале, стало плохо после прогулки. Врачи в течении получаса пытались реанимировать мужчину, но не смогли его спасти. По одной из версий, у заключенного оторвался тромб.

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Как заявили в ямальской Общественной наблюдательной комиссии, перед смертью Навальный не жаловался на здоровье. В свою очередь, региональный омбудсмен Андрей Нестерук сообщил об отсутствии жалоб от осужденного и его представителей. Также появилась информация, что за день до смерти заключенный участвовал по видео связи в заседаниях Ковровского суда Владимирской области.

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      Константин Лысяков
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