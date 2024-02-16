Стало известно о присутствии Навального на заседании за день до смерти

Навальный принимал участие в заседаниях суда 15 февраля

Осужденный Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) принимал участие в заседаниях Ковровского суда Владимирской области 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Присутствовал Навальный по видеосвязи. По информации на сайте Ковровского городского суда, 15 февраля прошли три заседания по искам осужденного в исправительной колонии № 6, где он ранее отбывал наказание.

16 февраля стало известно о смерти Навального. Он отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) заявили, что он не жаловался на здоровье.

