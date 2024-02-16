Стало известно об отсутствии жалоб на здоровье от Навального

В ОНК ЯНАО заявили об отсутствии жалоб на здоровье от Алексея Навального

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) заявили об отсутствии жалоб на здоровье от Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), пишет ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Навального в колонии. Он отбывал наказание в поселке Харп, куда его перевезли из Владимирской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. Он отметил, что особых поручений Федеральной службе исполнения наказаний в связи с известием давать не будут.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что медики должны выяснить причину случившегося.