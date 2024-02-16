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14:50, 16 февраля 2024Россия

Стало известно об отсутствии жалоб на здоровье от Навального

В ОНК ЯНАО заявили об отсутствии жалоб на здоровье от Алексея Навального

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ / ТАСС

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) заявили об отсутствии жалоб на здоровье от Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), пишет ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти Навального в колонии. Он отбывал наказание в поселке Харп, куда его перевезли из Владимирской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. Он отметил, что особых поручений Федеральной службе исполнения наказаний в связи с известием давать не будут.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что медики должны выяснить причину случившегося.

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      Анна Щербакова
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