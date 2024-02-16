В Кремле отреагировали на смерть Навального

Песков: у Кремля нет данных о причине смерти Навального

Особых поручений ФСИН в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) не требуется. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ролик опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

На вопрос о возможной причине смерти заключенного Песков ответил, что он не располагает такими данными. Это должны выяснить медики, сказал он.

Особых поручений ФСИН в связи со смертью Навального не требуется, поскольку служба руководствуется уже имеющимися правилами, добавил Песков.

О смерти Навального 16 февраля сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе УФСИН России. Он отбывал наказание в Ханты-Мансийском автономном округе в колонии поселка Харп, куда его перевезли из Владимирской области.