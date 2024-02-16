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16:18, 16 февраля 2024Россия

Омбудсмен заявил об отсутствии жалоб от Навального на условия в колонии Ямала

Омбудсмен Ямала Нестерук: жалоб на условия в колонии от Навального не поступало

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Жалоб на условия содержания в ямальской исправительной колонии №3 от Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) или его представителей не поступало. Об этом заявил омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Нестерук в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что врачи около получаса пытались реанимировать Навального. По словам представителей больницы, бригада скорой помощи добралась до колонии меньше чем за семь минут.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что после прогулки Навальный, содержавшийся в колонии «Полярный волк» на Ямале, почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти. По одной из версий, у заключенного оторвался тромб.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину уже доложили о случившемся.

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      Константин Лысяков
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