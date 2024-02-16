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14:40, 16 февраля 2024Россия

Путину доложили о смерти Навального

Песков: Путину доложили о смерти Навального в исправительной колонии ЯНАО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложено о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президенту доложено», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов.

Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Предварительно, смерть Навального наступила из-за оторвавшегося тромба. ФСИН после его гибели направит комиссию для установления всех обстоятельств его смерти.

В конце 2023 года Навального вывезли из ИК-6 строгого режима в Мелехово во Владимирской области, где он находился с июня 2022 года, в ИК-3, расположенную в поселке Харп в предгорье Полярного Урала. За две недели до прибытия осужденного колонию закрывали для посещений на санитарный карантин.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Летом 2023 года Навального приговорили еще к 19 годам колонии — его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

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      Анастасия Шейкина
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