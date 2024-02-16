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16:01, 16 февраля 2024Россия

«Должны выяснить медики». Что о смерти Навального говорят российские власти?

Песков: президенту РФ Путину доложили о смерти Навального
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что не располагает данными о причинах смерти заключенного.

Особых поручений Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в связи со смертью Навального не требуется, поскольку служба руководствуется уже имеющимися правилами, добавил пресс-секретарь.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников уточнил, что в момент, когда главе государства сообщили о случившемся, он проходил мимо стенда «Производство и монтаж металлоконструкций» в индустриальном парке «Станкомаш» в Челябинске.

Да, ему (Путину — прим. «Ленты.ру») доложено. [Причины смерти] должны выяснить медики

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Помощник заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева доложил, что зампреду также доложено о смерти Навального.

ФСИН направит комиссию в колонию после смерти Навального

ФСИН заявила, что направляет комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата в исправительную колонию, где скончался Навальный.

Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН. Специалисты намерены установить все обстоятельства произошедшего.

В декабре 2023 года стало известно, что Навального перевели из Владимирской области в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

СК организовал проверку по факту случившегося

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту смерти Навального.

По данным ведомства, в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверку полноты оказания медицинской помощи и условий содержания осужденного.

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ОНК ЯНАО сообщила, что Навальный не жаловался на здоровье

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ЯНАО Данила Гонтарь заявил, что ОНК не получала жалоб от Навального. Он также отметил, что планируемое посещение колонии в конце января не состоялось.

Болели члены ОНК, поэтому не смогли организовать посещения. Никакой информации у меня нет

Данила Гонтарьпредседатель ОНК ЯНАО

В свою очередь адвокат Навального Леонид Соловьев отказался комментировать информацию УФСИН по решению семьи осужденного.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ / ТАСС

В МИД России оценили первую реакцию Запада на смерть Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна.

Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил мнение, что все факты вокруг смерти Навального необходимо установить, а «Россия должна ответить на серьезные вопросы». Кроме того, Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде признался, что глубоко опечален новостями о смерти Навального.

Навальный умер в колонии ЯНАО

О смерти Навального в исправительной колонии стало известно 16 февраля. По данным ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание.

Прибывшие на место медицинские работники учреждения и бригада скорой помощи не смогли его реанимировать. По данным источников, у заключенного оторвался тромб.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия

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