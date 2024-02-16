Следственный комитет организовал проверку по факту смерти Навального

СК сообщил, что организует проверку по факту смерти Навального в колонии

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в колонии поселка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в пятницу, 16 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 16 февраля стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направляет комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата в исправительную колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный.

16 февраля осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Прибывшей бригаде медиков не удалось спасти ему жизнь.