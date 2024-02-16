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17:35, 16 февраля 2024Россия

Отец Навального подтвердил смерть сына

Regnum: Анатолий Навальный подтвердил смерть сына фразой «это факт»

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

Отец Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Анатолий подтвердил смерть своего сына. Об этом он рассказал агентству Regnum.

«Да. Это факт уже, чего там», — ответил Анатолий.

По его словам, пока неизвестно, где пройдут похороны Алексея.

16 февраля УФСИН России сообщило «Ленте.ру», что после прогулки Навальный, содержавшийся в колонии «Полярный волк» на Ямале, почувствовал себя плохо. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти. По одной из версий, у заключенного оторвался тромб.

Ранее стало известно, что врачи около получаса пытались реанимировать Навального. По словам представителей больницы, скорая помощь добралась до колонии меньше чем за семь минут.

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      Владислав Толстиков
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