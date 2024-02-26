Назван эффективный способ снизить артериальное давление

Диетолог Хуанг: нормализующий давление калий содержится в орехах и бананах

Нормализующий кровяное давление калий содержится в нескольких доступных продуктах, рассказала диетолог Липин Хуанг из исследовательского Института Джорджа. Эффективный способ снизить артериальное давление она назвала в исследовании, которое цитирует The Sun.

По словам Хуанг, много калия содержится в овощах и фруктах, особенно в бананах, киви и финиках, а также в бобовых, орехах, листовой зелени. Кроме того, диетолог посоветовала заменить обычную соль на соль, содержащую калий. По ее словам, это снижает риск инсульта на 14 процентов, а сердечно-сосудистых заболеваний — на 13 процентов.

Такие данные Хуанг привела со ссылкой на исследование, в котором участвовало более 20 тысяч человек. В течение пяти лет они употребляли калийсодержащую соль вместо обычной. В исследовании отмечается, что давление у испытуемых снижалось именно благодаря увеличению количества калия в рационе.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Марьяна Джутова рассказала, почему важно регулярно употреблять в пищу морепродукты. Среди самых полезных она назвала мидии и кальмары.