Россиянам назвали самые полезные и питательные морепродукты

Диетолог Джутова назвала мидии и кальмары отличным источником белка

Кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала, почему важно регулярно употреблять в пищу морепродукты. Самые полезные и питательные из них, включая мидии и кальмары, врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Джутовой, почти все морепродукты являются источником большого количества полезных для здоровья жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6, которые защищают сосуды от истощения, благоприятно сказываются на обмене веществ, полезны для ЖКТ. К тому же, продолжила врач, морепродукты низкокалорийны, поэтому идеально подходят для сбалансированного и диетического питания.

Содержащиеся в морепродуктах железо и йод полезны для мозга и щитовидной железы Марьяна Джутова диетолог

Собеседница «Ленты.ру» также обратила внимание, что получить легкоусвояемый белок можно из мидий. Несмотря на то что они сами по себе довольно жирный продукт. Однако даже их регулярное употребление не испортит фигуру, уверена врач. «Также в мидиях содержатся цинк, йод, железо, натрий, витамины E и D, а также группы В. Этот продукт необходимо включать в рацион людям с ослабленным иммунитетом, особенно в сезон разгула ОРВИ, так как этот продукт снижает негативное воздействие окислительного процесса», — объяснила Джутова.

В осьминогах, как и в других морепродуктах, много полиненасыщенной кислоты Омега-3, полезной для сердечно-сосудистой системы, продолжила диетолог. Также этот продукт благотворно влияет на работу кишечника. Кроме того, мясо осьминогов содержит большое количество железа, поэтому зачастую врачи рекомендуют употреблять его в сочетании с терапией для профилактики железодефицитной анемии.

При отсутствии аллергии можно регулярно употреблять осьминогов в сочетании с другими морепродуктами для снижения интенсивности проявления депрессии Марьяна Джутова диетолог

При этом кальмары, по словам врача, содержат витамины В12 и В6, необходимые для поддержания работы кровеносной и нервной систем. Витамин В6, как отметила Джутова, снижает риск развития инфаркта и инсульта. К тому же в мясе этих моллюсков есть витамин Е, селен и медь, способствующая образованию красных кровяных телец, недостаток которых может привести к анемии. «Регулярное употребление блюд с кальмарами благоприятно скажется и на внешнем виде. Например, улучшится состояние волос и ногтей благодаря содержащемуся в моллюсках кальцию и фосфору», — подвела итог Джутова.

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