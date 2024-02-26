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17:48, 26 февраля 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали с осторожностью есть холодец

Уролог Журавский: щавель и холодец могут вызвать образование камней в почках

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Уролог Дмитрий Журавский предупредил, что некоторые продукты питания, включая щавель и холодец, могут вызвать у некоторых групп россиян образование камней в почках. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

Журавский объяснил, что камни в почках формируются из-за переизбытка уровня солей в моче, и питание играет роль в этом процессе. По его словам, камни в почках бывают нескольких типов: уратные, фосфатные и оксалатные. Первые образуются из-за реакции мочевой кислоты с солями калия и натрия, вторые содержат фосфаты кальция, третьи — результат соединения щавелевой кислоты и кальция.

Людей с оксалатными камнями в почках врач призвал с осторожностью есть богатые щавелевой кислотой шпинат, укроп, свеклу, цитрусовые, щавель, ревень и какао-порошок. «Переизбыток щавелевой кислоты в рационе блокирует выведение солей из организма, повышая вероятность образования новых или уже имеющихся камней», — объяснил уролог.

При склонности к образованию камней фосфатного типа Журавский рекомендовал ограничить потребление молока и молочных продуктов. Также, по его словам, провоцирует повышение уровня кальция и мочевой кислоты в моче красное мясо. Особую опасность при этом представляют субпродукты, сало, наваристые бульоны и холодец.

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Также уролог посоветовал снизить потребление соли, переизбыток которой приводит к задержке жидкости в организме, ускоряет вывод кальция и приводит к отложению солей в почках. Он напомнил, что согласно рекомендации Минздрава, суточная норма соли для взрослого человека составляет около чайной ложки или пять граммов.

Губительны для людей с мочекаменной болезнью, по словам Журавского, также газированные напитки и алкоголь. Врач предупредил: популярное в сети утверждение о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни не более чем миф. Этот алкогольный напиток не способствует выведению излишков песка и небольших камней из почек, а наоборот, приводит к обезвоживанию и, как следствие, к задержке солей и образованию камней.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что частое употребление сладких газировок провоцирует появление камней в почках. По его словам, это происходит из-за высокого содержания фосфатов в данной категории напитков.

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      Наталья Обрядина
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