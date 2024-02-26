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20:49, 26 февраля 2024Силовые структуры

Обнаруженный росгвардейцами схрон с оружием и боеприпасами ВСУ попал на видео

В Херсонской и Запорожской областях бойцы Росгвардии нашли схрон с оружием ВСУ

Сотрудники Росгвардии обнаружили схроны с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. Тайник попал на видео, которое «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как росгвардейцы достают из металлической трубы автоматы, патроны и гранаты.

По данным ведомства, всего обнаружили три автомата Калашникова, более 20 гранат, 11 выстрелов к гранатомету, 10 снарядов различного калибра, более 4,5 тысячи патронов и килограмм тротила. Также бойцы спецподразделения Росгвардии обнаружили двоих мужчин, находившихся в розыске. Их передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские нашли крупный арсенал с боеприпасами.

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      Анна Габай
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